Nostro jazz all’Avana…

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Il festival “Plaza” rappresenta da quasi quarant’anni (siamo giunti alla trentottesima edizione) l’innesto di una pianta dalle radici profonde come la musica latina in un’altra dalle radici altrettanto profonde L'articolo proviene da il manifesto.

... Damiano soul, Vittoria pop, Ethan rock'n'roll, Thomasstrumentale. - Per guadagnare qualcosa ...alla Newsletter Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook Clicca qui per entrare nel...... altrimenti detti Avion Travel, gruppo pop -casertano che aveva già vinto il Premio della ...e guide all acquisto sui migliori gadget del momento Il futuro della mobilità è al centro del...

Evento da non perdere organizzato dal locale Jazz Club A Proposito di Jazz - Di e con Gerlando Gatto

Tanti assi pugliesi nel jazz made in Italy La Gazzetta del Mezzogiorno

Musica jazz: le principali cantanti femminili Esquire Italia

Con Lambert, Hendricks and Ross negli anni 50 il cool jazz ritrovò la voce la Repubblica

Peppe Servillo: "Omaggio in jazz a Battisti" LA NAZIONE

Un nuovo, importante traguardo per il Sant’Elpidio Jazz Festival. Il noto festival di musica jazz che ogni estate porta a Sant’Elpidio a Mare grandi musicisti e interpreti jazz è stato infatti selezio ...Toyota Yaris vs Honda Jazz la sfida che evidenzia come le motorizzazioni green stiano diventando più concrete il match delle utilitarie hybrid ...