Nordio respinge l' istanza di revoca del 41-bis per l' anarchico Alfredo Cospito

Ha anche anticipato i tempi (la decisione era attesa entro il 12 febbraio) il ministro della Giustizia Carloche oggi ha fatto sapere di aver respinto l'istanza di revoca del 41bis per Alfredo Cospito , l'anarchico detenuto al carcere di massima sicurezza, da 110 giorni in sciopero della fame. Il ...Il sottosegretario Ostellari: 'Lo Stato non cede ai ricatti' 'Condivido e sostengo la decisione del ministro', ha dichiarato il sottosegretario di Stato alla Giustizia Andrea Ostellari. 'Allo stato attuale, fino a diverse indicazioni da parte del personale medico e della magistratura, non sussistono ...

L'anarchico Alfredo Cospito, in sciopero della fame da oltre tre mesi, deve restare al 41 bis, il regime del carcere duro. Lo ha stabilito il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, respingendo l'ista ...Lo ha stabilito il ministro della Giustizia Carlo Nordio, evidentemente ritenendo ancora sussistente la sua pericolosità sociale. Il ministro ha respinto l'istanza di revoca avanzata dall'avvocato ...