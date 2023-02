Nordio respinge la richiesta di revoca del 41 bis per Cospito

Leggi su open.online

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Ha anche anticipato i tempi (la decisione era attesa entro il 12 febbraio) il ministro della Giustizia Carloche oggi ha fatto sapere di aver respinto l’istanza didel 41bis per Alfredo, l’anarchico detenuto al carcere di massima sicurezza, da 110 giorni in sciopero della fame. Il ministro, spiega l’Ansa, avrebbe ritenuto sussistente la pericolosità sociale e ha dunque respinto l’istanza avanzata dall’avvocato Flavio Rossi Albertini. A disporre il regime di massima sicurezza era stato l’allora titolare di via Arenula, Marta Cartabia, il 4 maggio fissandolo in quattro anni di durata. La valutazione della Dna Nei giorni scorsi, il Guardasigilli ha ricevuto il parere della Direzione nazionale antimafia, oggi guidata da Giovanni Melillo, che apriva alla possibilità di ridurre il regime carcerario da massima ad ...