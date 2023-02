Nordio respinge la richiesta | Cospito resta al 41bis

Leggi su inews24

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Nessun passo indietro del governo: l’anarchico Alfredodevere al 41 bis. Il detenuto è in sciopero della fame da oltre 100 giorni per protestare contro il carcere duro. La decisione è stata presa dal ministro della Giustizia Carlo, che ha ritenuto ancora attuale la sua pericolosità sociale, anche in ragione di tutte L'articolo proviene da Inews24.it.