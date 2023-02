Nord Stream | la rivelazione | “Gasdotto distrutto dalla Cia”

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 9 febbraio 2023) L’articolo che Seymour Hersh, premio Pulitzer e un ben noto giornalista investigativo americano specializzato in affari militari e servizi segreti, ha pubblicato sul canale substack è una bomba. Un pezzo ampiamente documentato che se non venisse smentito dovrebbe far capire molte cose. Stando alla ricostruzione del giornalista sono i sommozzatori della Marina americana, operando sotto la copertura di un’esercitazione Nato, nota come Baltops 22 ad aver piazzato – prima che iniziasse l’operazione militare speciale dei russi in Ucraina – gli esplosivi a distanza che hannotre dei quattro gasdotti. Insomma, la decisione di sabotare gli oleodotti sarebbe americana e pianificata da tempo, mirava a indebolire il rapporto commerciale tra Russia e Germania e più in generale tra la Russia e l’Europa. Il 7 febbraio, meno di ...