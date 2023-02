“Non vedo niente” Ansia per il vip della tv | operato per un improvviso problema agli occhi

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Sono giorni di grandissima paura e attesa per Stefano Corti, dopo l’operazione per un grave ead uno. Adesso è stato lui stesso a fornire maggiori dettsu quanto gli è successo, pubblicando anche una foto eloquente con tutti gli aggiornamenti del caso. Soltanto poco tempo fa ha avuto l’enorme gioia di diventare papà, grazie alla compagna Bianca Atzei, ma ora è costretto a lottare e sperare con questatica di salute, che non era ovviamente in calendario. Tutti i fan di Stefano Corti si sono stretti attorno a lui e chiedono informazioni, in seguito all’operazione per ilall’o, resosi necessario ed inevitabile. Non poteva certamente aspettarsi di dover affrontare questa vicenda personale, ma fortunatamente ha ...