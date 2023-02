“Non toccate la Juventus” | la difesa arriva da chi meno te lo aspetti

Leggi su juvedipendenza

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Lasta vivendo un periodo terribile della propria storia, con i bianconeri che però sono stati difesi da una persona inattesa. Nessuno avrebbe mai voluto vedere lain questa drammatica situazione, con i bianconeri che sembrano essere a un passo dal tracollo e con le istanze in tribunale che stanno mettendo in ginocchio i bianconeri. Qualcuno però sembra volere difendere davvero a spada tratta la Vecchia Signora, con il suo blasone e storia che ormai non è più limitato solamente ai confini italiani, ma può essere considerato a tutti gli effetti di straordinario livello internazionale. Ansa FotoL’Italia infatti ormai può essere tranquillamente definita come una nazione multietnica, con tantissime persone che ormai vivono nel Belpaese da diversi anni pur non essendoci nati e per questo decidono di ascoltare altre televisioni. Questa ...