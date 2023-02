“Non è possibile | è per lei” GF Vip | la lacrime di Daniele Pubblico spietato | “Peggio per lui”

Leggi su tuttivip

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Per l’ennesima volta, ma questa sembrerebbe alquanto definitiva,Dal Moro ed Oriana Marzoli si sono detti addio, pur restando entrambi a vivere nello spiato appartamento del GF Vip 7 per il momento. Il motivo è sempre lo stesso, lui non riesce ad accettare il passato con Antonino Spinalbese. Ora piange. D’altra parte, Oriana Marzoli non può fare molto,Dal Moro le recrimina qualcosa che non si può cambiare. Il concorrente non tollera l’idea di essere stato la seconda scelta della venezuelana, quando il GF Vip 7 era agli albori. Dopo essersi diretto in confessionale il 32enne è crollato scoppiando a piangere. GF Vip, lein confessionale diDal Moro Già erano in lite da giorni, settimane. Ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso sarebbe stata la visita e poi l’entrata di ...