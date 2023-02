“Non è giusto” Sanremo 2023 | critiche dopo la comunicazione della classifica

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 9 febbraio 2023) La seconda giornata diè andata in archivio con un successo in termini di pubblico e di gradimento ma, come ogni anno, laprovvisoria ha scatenato le polemiche. Polemiche che sono finite in rete e che hanno raggiunto Amadeus pocoil dato auditel di martedì 8 febbraio. Sono stati 10.545.000 gli spettatori, pari al 62,3% di share che hanno assistito su Rai1 alla seconda serata del festival di. Un ascolto con una leggerissima flessione fisiologica rispetto all’esordio diche martedì aveva ottenuto 10.757.000 spettatori con il 62,4% di share. La serata ha comunque registrato un record storico in termini di share: per trovare una media di share più alta nella seconda serata del festival bisogna infatti tornare all’edizione del 1995, condotta ...