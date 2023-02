Noipa conguaglio febbraio 2023 | la nota del sindacato di Polizia

Leggi su termometropolitico

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Stefano Paoloni, Segretario Generale delAutonomo di(SAP), ha inviato una missiva a nome delal capo dellaLamberto Giannini per chiedere la rateizzazione deldi, che grava in maniera pesante sull’importo di questo secondo mese dell’anno. Clicca qui per tutte le ultime notizie su, Ladi Paoloni a Giannini Larecita che “Con la presente portiamo alla Sua attenzione le molteplici segnalazioni che stanno giungendo da tutta Italia in merito all’addebito sullo stipendio didei conguagli fiscali, liquidati in unica rata dalla ...