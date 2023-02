No | il Wef non ha richiesto piloti di aereo non vaccinati

Leggi su facta.news

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Il 9 febbraio 2023 la redazione di Facta.news ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare un video pubblicato il 13 gennaio su TikTok. Nel filmato ci sono due persone: una donna identificata nel video con il nome di Maria Zeee e un uomo identificato con il nome di Alan Dana, vestito con una divisa da pilota di aerei di linea. Dana afferma che Josh Yoder, presidente degli Us Freedom Flyers – un gruppo statunitense dicontro l’obbligo vaccinale – avrebbe dichiarato che le grandi società richiederebberononper pilotare gli aerei che trasportano i propri dirigenti. Nel filmato compare anche testo in sovraimpressione in cui si legge «cercasino vax per i jet dei partecipanti al WEF». Si tratta di un contenuto che veicola una notizia falsa. Andiamo con ordine. Il video ...