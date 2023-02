Nintendo Direct | Sea of Stars | svelata la data d’uscita con demo!

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Continuano le novità presentate ale tra le ultime svelate abbiamo ladi Sea of, con demo disponibile ora! Ildi febbraio ha svelato tanti nuovi titoli ma anche novità su giochi già annunciati come Sea of ??, di cui è stata finalmentela. Questo gioco è ambientato nello stesso universo di The Messenger, titolo realizzato sempre dallo stesso team di sviluppo Sabotage Studio’s. Il titolo è ambientato molti anni prima del primo gioco del team e con uno stile e un genere completamente diversi, che richiamano l’era iniziale dei giochi di ruolo per console, rappresentata da capolavori come Final Fantasy VI. Sea of ...