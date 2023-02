Nintendo Direct | Metroid Prime remastered | nuovi arrivi per Game Boy Advance e molto altro

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Nell’ultimoha presentato molti titoli già annunciati, più qualche novità più particolare.ha inoltre annunciato che un catalogo crescente di classici selezionati perBoy,composto inizialmente da nove titoli, si unirà al servizioSwitch Online al termine dellapresentazione. Anche il servizioSwitch Online+ Pacchetto aggiuntivo si arricchiràdi una selezione crescente di titoli perBoy, formata all’inizio da sei classici chesaranno già disponibili poco dopo la fine della presentazione. Scopriamo tutti i titoli annunciati in questo: Pikmin 4 e The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom in un nuovo trailer Il primo ...

Dopo il Nintendo Direct di ieri, Nintendo ha dato il via ai pre-ordini di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, e come anticipato da alcuni leak, il gioco costerà 69,99 dollari negli Stati Uniti.Siete rimasti soddisfatti delle novità presentate ieri durante il Ninendo Direct di febbraio 2023 Parliamone.