(Di giovedì 9 febbraio 2023) Il leader di Kiev insiste sui jet negli incontri con Parlamento e Consiglio Ue. Fonti rivelano che non è considerata una decisione da prendere a 27: "Decidono gli Stati". Anche Londra frena sui suoi Typhoon: serve l’ok dell’Italia che li co-produce con Spagna e Germania. Sugli F16 cautela Usa. Ma il presidente ucraino spera nel gruppo di Ramstein

Niente caccia. Ma il viaggio di Zelensky a Bruxelles non è stato vano L'HuffPost

Tour europeo di Zelensky a caccia di armi, soprattutto aerei Avvenire

Oggi a Bruxelles Meloni incontra Zelensky. Caccia inglesi all ... L'Ecodelsud.it

