Nicolo Zaniolo | Ecco le Prime Parole da Giocatore del Galatasaray | Il Messaggio sui Social

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 9 febbraio 2023) ISTANBUL (TURCHIA) – Un’ombra di tristezza si è abbattuta sulla città di Istanbul con l’arrivo di Nicolòal. Il giovane ex Roma ha espresso le suecon la sua nuova maglia, undi dispiacere per Muhammed e per tutti i turchi colpiti dal recente sisma. Una tragedia che ha lasciato un segno indelebile nella mente di tutti, soprattutto di Muhammed Emin Ozkan, giovane tifoso del ‘Gala’ che ha perso la vita a soli 17 anni. Ma Nicolònon si è limitato a. Il calciatore si è impegnato a fondo per contribuire agli aiuti che stanno arrivando allo stadio Nef e nelle strutture del, un segno tangibile di solidarietà da parte di uno dei più grandi club del mondo. Un gesto che simboleggia la ...