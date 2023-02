Neymar è il simbolo del naufragio del Psg

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Il Psg senza Mbappé e con una dir poco appannato viene sconfitto 2-1 dal Marsiglia in Coppa di Francia. L’Equipe e le Parisien ne parlano certificando la crisi della squadra di Galtier. L’Equipe scrive: “Questa sconfitta contro l’OM (1-2), che arriva dopo un inizio d’anno già difficile nella Ligue1 2023 (due sconfitte, un pareggio), la dice lunga sulle attuali difficoltà di Parigi. Fisicamente sopraffatti, tatticamente smarriti, privi di efficienza, cinque giorni prima del Bayern Monaco in Champions League, questi parigini non smettono mai di preoccupare.” Gli unici a salvarsi dalla prestazione insufficiente della squadra sono Hakimi e Nuno Mendes, ma il resto della compagnia desta molta preoccupazione, soprattutto in vista della Champions. “Appena l’intensità sale, appena il ritmo sale, questa squadra non risponde più. C’era solo da vedere nel primo tempo lo ...