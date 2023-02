sotto laL'Aquila. Il maltempo torna a sferzare l'Italia, cone freddo al centro e al sud, al quale rimane a fare da contraltare lo stato di inusuale (per il periodo) siccità al nord, soprattutto in Piemonte, ma che interessa tutto il bacino del Po e pone ...

Neve a Rimini, i fiocchi trasformano Italia in Miniatura in un paesaggio da cartolina Sky Tg24

Rimini: cadavere in spiaggia tra la neve il Resto del Carlino

Rimini, neve sulla costa con strade e lungomare imbiancati RaiNews

Rimini, neve sulla spiaggia. La riviera si sveglia imbiancata RaiNews

A seguito del nuovo bollettino diffuso della Protezione civile regionale, che prevede temporali e forti venti di burrasca, alcuni comuni hanno deciso la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e ...Meteo, in Italia in arrivo ciclone mediterraneo e gelo russo. Un'ondata di freddo porterà neve in pianura su Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata per il noto ...