Neonata salvata per miracolo dopo il terremoto Ma il bilancio è di oltre 16mila morti | GUARDA

Leggi su iltempo

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Si è ulteriormente aggravato ildeidel devastanteche lunedì ha colpito la zona meridionale della Turchia e quella settentrionale della Siria. Sonole vittime (14.351 nella sola nazione guidata da Erdogan) accertate finora, con60mila feriti. Corsa contro il tempo da parte delle squadre di soccorso impegnate nella ricerca di eventuali sopravvissuti tra le macerie. La Farnesina è al lavoro per rintracciare sei italiani di origine siriana – tutti membri della stessa famiglia – dispersi ad Antiochia dal giorno del sisma.68 ore, sotto le macerie, è stata tratta in salvo ad Antakya Helen, unadalle squadre di soccorso di Istanbul. Trovato in vita nella provincia di Hatay anche Mehmet, un bimbo di 10 ...