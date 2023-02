NBA | Russell Westbrook agli Utah Jazz all’interno di uno scambio a tre squadre

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Oltre al movimento che ha portato Kevin Durant ai Phoenix Suns, ce n’è un altro che merita grande attenzione, se non altro perché c’è di mezzo uno dei giocatori più chiacchierati degli ultimi temi in quota Los Angeles Lakers., infatti, lascia la franchigia gialloviola e approda. La trade, però, è a tre ed è anche per certi versi quasi complicata da definire. Innanzitutto, ai Los Angeles Lakers vanno D’Angelo, Malik Beasley e Jarred Vanderbilt. In particolare, persi tratta di un ritorno, dato che era stato scelto proprio dai Lakers con la seconda chiamata assoluta al Draft 2015 e poi vi era rimasto fino al 2017. NBA: Kevin Durant ai Phoenix Suns! La trade con i Brooklyn Nets regala un enorme scossone Ai ...

La notizia arriva all'alba italiana e fa da spartiacque della stagione.

Con l'avvicinarsi della trade deadline del 9 febbraio, termine ultimo per effettuare scambi, tante operazioni sul mercato NBA che riassumiamo in questo articolo. Dopo l'uscita di Kyrie ...