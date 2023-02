NBA | Kevin Durant lascia i Brooklyn Nets e va ai Phoenix Suns

Leggi su sportface

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Dopo aver chiesto a lungo la cessione,è stato finalmente accontentato. Come riportato dai media americani, il cestista lascerà iper firmare con i. Il 13 volte All-Star raggiungerà campioni del calibro di Booker e Paul in Arizona, insieme a TJ Warren. Ai, che pochi giorni fa avevano ceduto anche Kyrie Irving, vanno invece Mikal Bridges, Cam Johnson e Jae Crowder. Inoltre,si assicura anche quattro prime scelte al Draft e la possibilità di un ulteriore scambio di scelte nel 2028. Decisivo per far sì che la trade andasse in porto l’intervento del nuovo patron dei, Mat Ishbia, che ha insistito per regalare a coach Monty Williams un altro giocatore di livello. SportFace.