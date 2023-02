NBA | i risultati della notte 9 febbraio | Irving trascina Dallas al successo | Boston sconfigge Philadelphia Bene Cleveland | Sacramento e Miami

Leggi su oasport

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Continua la stagione di NBA. Nellaitaliana si sono disputate ben nove partite di regular season e come sempre il divertimento non è di certo mancato. Andiamo a scoprire tutti ie i migliori realizzatori di giornata.abbastanza agile per Washington: contro Charlotte i ragazzi di Wen Unseld Jr. prendono il largo nel terzo quarto (27-15) e poi controllano il vantaggio fino al 118-104 finale. Decisivi per i Wizards i 36 punti e 9 rimbalzi di Kristaps Porzingis e le doppie doppie di Deni Avdija (20 punti e 13 rimbalzi) e Bradley Beal (17 punti e 10 assist). Non bastano invece agli Hornets, alla loro quinta sconfitta di fila, i 20 punti di P. J. Washington e i 19 di Terry Rozier. Tutto ancora più facile per, che batte Detroit per 113-85 e ottiene il quarto...