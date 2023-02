Nba | Durant a un passo dai Suns | per i Lakers c' è Russell

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Dopo Irving, Brooklyn si appresta a salutare l'altra stella NEW YORK (STATI UNITI) - Il mercato Nba si infiamma e di mezzo ci sono ancora i Brooklyn Nets. Dopo la cessione di Irving ai Mavericks, ...

Il nuovo proprietario dei Suns si presenta con un biglietto da visita che non passa inosservato: prendereera il sogno di molte franchigie, di questi tempi sull'avviso per i malumori di KD ......si infiamma e di mezzo ci sono ancora i Brooklyn Nets. Dopo la cessione di Irving ai Mavericks, secondo "Espn" è in dirittura d'arrivo il clamoroso scambio con i Suns che porterà Kevina ...

