(Di giovedì 9 febbraio 2023) Una, guidata dal computer, per portare in ufficio tutte le persone che lavorano all'Eur tra Enti e aziende private della zona. L'idea di avviare questa sperimentazione arriva ...

Unasenza autista, guidata dal computer, per portare in ufficio tutte le persone che lavorano ... per poi estendere eventualmente la guidaanche in altre zone della Capitale'. Per ora ...b) il percorso della(o delle navette....) deve essere progettato assieme alla stuttura al ...devono essere il più possibile prossime all' "H24 - 7/7" (ci aiuterà in questo la guida), ...

Navetta autonoma, parte dall'Eur l'esperimento dei bus senza autista a bordo: ecco su quali tratte leggo.it

Autonoma e inclusiva, la prima navetta firmata Pininfarina La Repubblica

ZF, al CES 2023 sbarcano nuova generazione di navette autonome. Per mobilità nel traffico dei contesti urbani Il Messaggero - Motori

Guida autonoma: un viaggio appena iniziato Elettronica News

"Progetto ciclabile completamente da cambiare" Prima la Riviera

Una navetta senza autista, guidata dal computer, per portare in ufficio tutte le persone che lavorano all'Eur tra Enti e aziende private della zona. L'idea di avviare questa sperimentazione ...Un servizio reso possibile grazie al progetto “Resto in campo - Percorsi di Diritti per Migranti” grazie al quale lavoratori e lavoratrici si spostano in autonomia e gratuitamente, senza cadere nelle ...