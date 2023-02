(Di giovedì 9 febbraio 2023) “La scia di inciviltà che da giorni portano avanti gli anarchici, imbrattando monumenti ed edifici pubblici per manifestare il proprio sostegno ad Alfredo Cospito, è un boomerang ideologico: si chiede di difendere i diritti, il senso di legalità e di giustizia nel nostro Paese, distruggendone i simboli più importanti”. Così Antonio Nicolosi, segretario generale di Unarma, sindacato dell’Arma dei carabinieri. “Solo pochi giorni fa è stata sfregiata aladi, volto storico dei carabinieri così come per tutti gli italiani della Resistenza”, prosegue Nicolosi. “È l’ennesima dimostrazione di come queste rimostranze siano, offendano la nostra memoria storica oltre che arrecare danni alla sicurezza dei cittadini: come Unarma chiediamo che le ...

" Solo pochi giorni fa è stata sfregiata ala statua di Salvo D'Acquisto, volto storico dei carabinieri così come per tutti gli italiani della Resistenza ", prosegue Nicolosi. " È l'ennesima ...Colpi segnalati in via don Vincenzo Minetti e viae via Digione, nel quartiere di San ... Secondo i bene informati non si tratterebbe dima di veri e propri raid per reperire il denaro ...

Napoli, vandalismo contro la statua di Salvo d’Acquisto. L’Unarma: “Proteste culturalmente vuote” Italia Sera

Napoli, Borrelli (Avs): "Vandali in azione a piazza Mercato" anteprima24.it

Napoli, lavori contro i vandali nel parco di Ponticelli: si attende la videosorveglianza ilmattino.it

Vandali in azione a Napoli: imbrattato il monumento a Salvo D'Acquisto e le statue di Carlo III di Napoli Village - Quotidiano di informazioni Online

Napoli, vandalizzata la sede Anpi di Capodimonte: "Si avvicina il Giorno della memoria, temiamo azioni simili" La Repubblica

“La scia di inciviltà che da giorni portano avanti gli anarchici, imbrattando monumenti ed edifici pubblici per manifestare il proprio sostegno ad Alfredo Cospito, è un boomerang ideologico: si chiede ...“La scia di inciviltà che da giorni portano avanti gli anarchici, imbrattando monumenti ed edifici pubblici per manifestare il proprio sostegno ad Alfredo Cospito, è un boomerang ideologico: si chiede ...