(Di giovedì 9 febbraio 2023) Dopo il successo a La Spezia e un giorno di riposo, ilha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Cremonese in programma domenica allo Stadio Maradona per la 22esima giornata di Serie A (ore 20.45). La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato domenica hanno svolto attivazione in palestra, lavoro di potenza aerobica ed esercitazione tecnica in campo. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in una prima fase di attivazione in palestra e di seguito si sono spostati in campo dove hanno svolto esercitazione tecnica e partita a campo ridotto. Ostigard non si è allenato per sindrome influenzale. Fonte articolo e foto: www.ssc.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

A confermarlo è undel settore Turismo dell'Unione Industriali di: la carenza di personale è grave, in questa fase. Non solo per l'incoming, ma anche per l'outgoing, come denunciato da ...Ildella sessione di allenamento della Cremonese, con Okereke che ha lavorato a parte in vista della partita con ilLa Cremonese al lavoro per tentare l'impresa, già riuscita in Coppa ...

Napoli-Cremonese, lavoro a parte per quattro grigiorossi: il report ufficiale Spazio Napoli

Napoli, Ostigard rientra in gruppo: il report Fantacalcio ®

Napoli, report allenamento 8 febbraio – SSC Napoli SSC Napoli

Napoli, allenamento mattutino: Ostigard già in gruppo. Il report AreaNapoli.it

Napoli, report allenamento 7 febbraio – SSC Napoli SSC Napoli

«Mi scusi, c’è posto per quattro», chiede in inglese un turista statunitense sulla trentina indicando i tavoli vuoti del ristorante. La richiesta viene fatta con un ...Il nuovo turno di Serie A inizierà già venerdì alle 20.45 con Milan-Torino e finirà lunedì alle 20.45 con Sampdoria-Inter. Di seguito gli aggiornamenti in arrivo da campi e quotidiani in chiave fantac ...