Si è svolta stamattina l'unione civile tra G. D. e A. G., 35 e 32 anni all'interno della Casa Circondariale 'Salvia' di Poggioreale a. Uno dei due coniugi, infatti, è detenuto all'interno della struttura, nel padiglione Salerno. Alla cerimonia, celebrata da un responsabile dell'ufficio di stato civile del Comune all'interno ...... secondo il metodo che accompagna sin dallaedizione del progetto, una manifestazione conclusiva e di premiazione degli elaborati. L'appuntamento di quest'anno è programmato ail 17 ...

Napoli, prima unione civile tra uomini nel carcere di Poggioreale ilmattino.it

Napoli, prima unione civile nel carcere di Poggioreale: la gioia di Giulio e Alberto Corriere del Mezzogiorno

Napoli, prima udienza del processo per la morte di Ugo Russo - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Napoli, prima udienza del processo per morte Ugo Russo - LaPresse LAPRESSE

Osimhen, prima di lui il Napoli aveva puntato due bomber: il retroscena ultimecalcionapoli.it

Il Napoli si prepara alla sfida di domenica contro l’insidiosa ... dell’attenzione in vista della nuova sfida alla Cremonese, ancora a caccia della prima vittoria in Serie A. Nel frattempo, Spalletti ...Napoli, attenzione all'annuncio che spunta fuori a sorpresa. Nel mirino c'è Victor Osimhen, brutte notizie in arrivo per lui