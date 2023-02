Napoli | Meret | con la Cremonese vogliamo la rivincita

(Di giovedì 9 febbraio 2023) "C'è tantissimo entusiasmo, è un momento molto positivo per noi. Abbiamo guadagnato un ottimo vantaggio sulle inseguitrici, ma prepariamo partita per partita, pensando solo alla prossima domenica ...

Così Alexlancia su Radio Kiss Kissla prossima gara che sarà anche un'opportunità di rivincita contro la squadra lombarda, l'unica quest'anno a vincere al Maradona in Coppa Italia. "E' ...'C'erano dei dubbi sul mio futuro, ne ero consapevole. Sono sincero: non credevo che avremmo fatto così bene'. Alexsi confessa alla radio ufficiale del. Il portiere azzurro parla a Radio Kiss Kiss e, dopo aver ricordato le incertezze estive, quando sembrava a un passo dall'addio, racconta un presente ...

Dalla fuga in campionato alla Champions League che sta per ripartire: Alex Meret, portiere e uno dei protagonisti del Napoli capolista in A, ha parlato a “Radio Goal”, trasmissione di Radio Kiss Kiss ...Dobbiamo continuare così, seguendo quello che ci dice il mister". Così il portiere del Napoli Alex Meret a Radio Kiss Kiss Napoli, spiega i segreti della miglior difesa del campionato con 15 gol ...