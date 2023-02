Napoli | la biblioteca del ‘Genovesi’ dedicata a Mia Filippone

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti– Da oggi ladel liceodiè intitolata a Mia, ex vicesindaco di, già preside dell’istituto, scomparsa improvvisamente la scorsa estate. Una manifestazione che si è svolta proprio nel giorno di quello che sarebbe stato il compleanno della. “Il Genovesi è stata la casa di Mia, dove lei ha insegnato per tanti anni è stata vicepreside poi preside – ha detto il sindaco, Gaetano Manfredi – qui ha formato generazioni di studenti e queste aule sono piene del suo insegnamento, della sua umanità, della sua partecipazione alla vita degli studenti. Questo riconoscimento – ha aggiunto – è molto bello perché consentirà anche a chi non l’ha conosciuta di poter ricordare una persona ...