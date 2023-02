(Di giovedì 9 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto– Si aprirà l’11 febbraio al PAN la manifestazione “Bandiera bianca – Stop” organizzata dConsulta delle Elette del Comune di, presieduta da Annamaria Maisto, in collaborazione con l’associazione Arteggiando, sul tema del contrastosulle donne, i minori e l’ambiente. Quattro giornate d’incontro e di dibattito, l’11, il 14, il 16 e il 18 febbraio nella sala Pan del Palazzo delle Arti di via dei Mille, vedranno protagonisti assessori, docenti universitari ed esponenti di associazioni sul tema dellae delle forme di contrasto al fenomeno. Nel corso deglisaranno proiettati alcuni cortometraggi sulladomestica e il ...

Zielinski in Premier Zielinski è un ottimo calciatore, ma come spesso accade è arrivato a finecol. Qualora non dovesse arrivare il rinnovo, possibile che parti in estate. In Premier lo ......ricordo dell'ex vicesindaco del Comune di: "Umanesimo al centro, uno sguardo etico sul progresso" primo incontro, volto ad esplorare il legame tra cultura umanistica e scientifica, di un...

Il ruggito di De Laurentiis e i dettagli del ciclo Napoli: inizia una ... Sportitalia

Napoli, Jacobelli: Avete capito che ha fatto De Laurentiis | Top News Sportevai.it

Napoli, De Laurentiis: "Osimhen e Kvara non in vendita. Su Scudetto e Champions..." FantaMaster

Napoli, ciclo di incontri e mostra al Pan per dire no alla violenza anteprima24.it

Maurizio Pistocchi: “Ciclo Napoli Solo se De Laurentiis ne ha voglia”. 100x100 Napoli

Questo è veramente difficile. Fossi in De Laurentiis farei di tutto per trattenerlo, anche dinanzi ad offerte importanti. Lui deve essere il simbolo del futuro del Napoli, può aprire un ciclo in ...Le indagini diagnostiche sul ciclo di affreschi imperniato sulle nozze di Alessandro Magno e Roxane, hanno rilevato un'importante scoperta: l'utilizzo del prezioso giallo di Napoli e alcune ...