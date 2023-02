Mutui per i giovani | ecco chi può accedere agli sgravi e fino a quando

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Prorogato dal 31 marzo al 30 giugno di quest’anno il termine per presentare le domande di accesso alle garanzie potenziate del Fondo di garanzia prima casa per i

"Le proroghe dei terminil'accesso delle giovani coppie aiagevolatila prima casa, la conferma dello smart workingi lavoratori fragili e la proroga a novembre del termine di ...... meglio se a condensazione (dai 2.000 euro in su), termovalvolei caloriferi, pompe di calore e via dicendo. Insomma, se la costruzione di una casa ex novo, anche grazie aigreen che ...

Mutui, la Ue «salva» le banche: rimborsi limitati per l'estinzione anticipata Il Sole 24 ORE

Niente Lexitor per i mutui, in caso di rimborso anticipato il cliente vedrà tagliati solo gli interessi Milano Finanza

Milleproroghe, mutui per i giovani, dehors e Superbonus villette: cosa c’è nel decreto e cosa è saltato Corriere della Sera

Milleproroghe: più tempo per domande mutui giovani, verso stop proroga superbonus villette Il Sole 24 ORE

Mutui: torna l’interesse per il tasso fisso PMI.it

Il consumatore che rimborsa in anticipo un mutuo ipotecario sulla casa ha diritto al recupero dei soli interessi passivi già pagati e non ...Mutuionline ha stimato l'impatto sul mercato dei mutui green. "Nonostante un aumento dei costi del 25% a causa dell'impennata dei tassi, il numero dei mutui ...