Musica in lutto | se n’è andato nella sua casa | ha fatto sognare 3 generazioni

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Il compositore statunitense Burt Bacharach, gigante della canzone pop e vincitore di tre Oscar che ha deliziato milioni di persone con gli arrangiamenti brillanti e le melodie indimenticabili di “Walk on By”, Magics Moments” e decine di altri successi, è morto all’età di 94 anni mercoledì 8 febbraiosuadi Los Angeles per cause naturali. L’annuncio della scomparsa è stato dato dalla sua agente, Tina Brausam. Da “Magic moments” a “I’ll never fall in love again“, da “Walk on by” a “I say a little prayer”, passando per “Make it easy on yourself” a “Reach out for me”. E ancora: “Anyone who had a heart”, “The look of love”, “What the world needs now is love”, “Painted from memory”, “This house is empty now!”, “I just don’t know what to do with myself”, “Go ask Shakespeare”, Bacharach ha legato la sua fama a successi intramontabili, molti dei ...