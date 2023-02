(Di giovedì 9 febbraio 2023) Il cantanteha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla sua fede rossonera e al rapporto con il capitano del

MrRain: “Tifo Milan, sento spesso Calabria e sono molto legato a lui” Pianeta Milan

Mr. Rain, tra bambini sul palco e Milan: "Nessuna strategia, portano verità" La Gazzetta dello Sport

Sanremo, da Rudiano due «Supereroi» per Mr. Rain Giornale di Brescia

Ultime Notizie – Sanremo 2023 | Mr Rain vola negli stream | “Sono ... Zazoom Blog

Sanremo, Mr Rain a CM: 'Il Milan e quel messaggio di Calabria ... Calciomercato.com

Nel paesino della Bassa il tifo è tutto per il biondo Mr. Rain e per la sua «Supereroi». C’è del campanilismo, certo, ma c’è più di quello che si possa sospettare dietro al sostegno al rapper nato a ...Dopo le prove del lunedì Mattia Balardi, in arte Mr. Rain perché gli piace scrivere quando piove ... “Il basket con i miei miti Le Bron e Jordan, e tifo Milan. Tutta la band è milanista e da tre anni ...