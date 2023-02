MotoGP | Enea Bastianini | “Tre giorni importanti di test per conoscere la nuova moto Emozionante la sfida con Bagnaia”

(Di giovedì 9 febbraio 2023)è ormai pronto a cominciare la sua avventura all’interno del team ufficiale Ducati, con la prima finestra dicollettivi ufficiali in programma da venerdì 10 a domenica 12 febbraio sul circuito di Sepang. Il talentuoso pilota romagnolo, reduce da un fantastico 2022 con il team Gresini, deve adesso alzare ulteriormente l’asticella per provare a lottare fino in fondo per il Mondiale. “Finalmente iniziamo e comincia la stagione. Saranno trediper entrare in sintonia con la squadra ela, anche se non ci saranno stravolgimenti perché andava già molto bene. Sono carico, mi sono allenato bene e non vedo l’ora di cominciare”, commenta il ...

'Saranno tre giorni importanti per entrare in sintonia con la squadra e conoscere la nuova moto'.Bastianini ha parlato così a Sky Sport alla vigilia dei test ufficiali di Sepang. 'Sono carico e non vedo l'ora. Bagnaia La sfida con Pecco sarà emozionante e mi motiverà parecchio: è ...Michele Pirro (#51, DucatiTest Team) "Sono soddisfatto del lavoro portato a termine in ...Bastianini (#23, Ducati Lenovo Team) "Finalmente torniamo in pista per i primi test del 2023 e ...

