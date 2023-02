MotoGP | Bagnaia | “Felice di tornare in pista a Sepang | ci aspettano tre giorni impegnativi”

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Peccoha parlato alla vigilia della prima giornata dei test diin vista del nuovo campionato di: “Sonodifinalmente in. In inverno mi sono preparato bene, allenandomi quotidianamente per farmi trovare pronto. Adesso citredi test, in cui dovremo lavorare parecchio per smarcare subito certi punti al fine di evitare di commettere errori. Ci auguriamo che il meteo giochi a nostro favore“. Ha poi parlato anche il compagno di squadra Enea Bastianini: “Sono entusiasta diin. Queste tre giornate saranno molto importanti. Ho già rotto il ghiaccio con la squadra a Valencia lo scorso anno, ma sicuramente avrò la possibilità ...

Il 2023 dovra' essere l'anno della svolta per Honda, troppo brutto l'ultimo posto tra i costruttori indella scorsa stagione per la casa che ha segnato la storia della categoria regina del motociclismo. Marc MArquez per essere competitivo avra' pero' bisogno di una RC213V piu' guidabile e al ......Ducati e aver contribuito vincere un titolo della, mi rende davvero felice come penso lo siate tutti voi, sponsor e amici che insieme avete reso possibile che tutto questo accadesse....

Scattano domani i test di Sepang di MotoGP: per Ducati saranno importanti perché i piloti titolari proveranno le novità e dovranno deliberarle o meno.Fari puntati sulla Ducati, che schiera il campione iridato in carica Francesco Bagnaia e il nuovo compagno di squadra ... La tre-giorni di test collettivi ufficiali della MotoGP in Malesia non sarà ...