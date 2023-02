Mossa inquietante durante Sanremo | la star arruolata da Putin

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Nell'agosto dello scorso anno, aveva accusato la Nato di non aver rispettato le promesse fatte alla Russia dopo il crollo dell'Unione sovietica e di aver “provocato” il conflitto attualmente in corso in Ucraina. Poi aveva definito il presidente americano Joe Biden un «criminale», e in una lettera rivolta alla first lady ucraina, Olena Zelenska, aveva scritto che la guerra era stata causata «dagli interessi delle classi dominanti occidentali e dai nazionalisti» del suo «bellissimo Paese». Ieri, invitato dal Cremlino a parlare in nome della Russia, Roger Waters, cofondatore dei Pink Floyd, è intervenutola riunione del Consiglio di sicurezza dell'Onu, ribadendo la sua posizione contro l'invio delle armi a Kiev e lanciando un appello alla tregua. «Presidente Biden, presidente, presidente Zelensky, per favore cambiate il corso degli eventi, ...