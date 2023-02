“Mosca voleva distruggere la Moldavia e stabilire il controllo sul Paese” | le rivelazioni di Zelensky al Consiglio Ue

(Di giovedì 9 febbraio 2023)aveva un “piano” per rovesciare il governo della, per “spezzare la sua democrazia eilsul”. E Kiev ha avvertito delle intenzioni dila premier di Chisinau, Maia Sandu (nella foto). La rivelazione arriva dal presidente ucraino Volodymyr, che parlando alEuropeo dopo l’intervento davanti agli eurodeputati, spiega che il Cremlino era intenzionato a destabilizzare ilche, come l’Ucraina, ha avviato il suo processo di adesione per l’Unione europea. “Abbiamo intercettato i piani della Russia perla, per spezzare la democrazia moldava eilsul ...

"Non sappiamo seavesse dato l'ok ad eseguire quel piano, che era molto simile a quello messo in campo per l'Ucraina", ha aggiunto. .Il presidente ucraino accolto nella capitale belga. Michel: qui sei a casa. Meloni sull'invito di Macron: inopportuno. Il fondatore dei Wagner annuncia: stop al reclutamento di ...

EMBED START Image {id: "editor_0"} epa10456438 European Council President Charles Michel (L) and Ukraine's President Volodymyr Zelensky walk at the start of a special meeting of the European Council i ...