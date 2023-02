Morto Burt Bacharach | le cause della morte del pianista e compositore omaggiato al Festival di Sanremo 2023

Bacharach, il popolare compositore premio Oscar di canzoni come Say A Little Prayer, Raindrops Keep Falling On My Head e tanti altri brani di successo,nella sua casa di Los Angeles. Lo ha ...Aveva 94 anni. Ha scritto successi tra cui 'Walk on By' e 'Raindrops Keep Falling On My ...

Burt Bacharach è morto, addio al leggendario compositore del pop gentile Corriere della Sera

Morto il maestro premio Oscar Burt Bacharach: è stato uno dei compositori più grandi del XX secolo la Repubblica

È morto il pianista e compositore Burt Bacharach Il Post

È morto Burt Bacharach, compositore tre volte premio Oscar Libero Magazine

Morto Burt Bacharach, il compositore da tre premi Oscar che ha fatto la storia del pop gentile Open

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...È morto Burt Bacharach, il compositore che ha dato dignità artistica a quello che un tempo si chiamava easy listening contribuendo a creare la canzone pop. Aveva 94 anni ed è morto mercoledì 8 febbrai ...