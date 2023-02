Monte Porzio Catone | finto carabiniere raggira anziana

Leggi su italiasera

(Di giovedì 9 febbraio 2023) . Con un sedicente avvocato ha carpito informazioni di un’perrla. La truffa è stata messa a segno su di una 85enne, ingannata con la tecnica dell’incidente stradale con feriti accaduto al nipote. A distanza di quattro mesi i carabinieri hanno dato un nome e un volto a uno dei truffatori, rintracciato a Napoli e poi arrestato. “Ha avuto un incidente in auto, coinvolgendo e ferendo gravemente una terza persona”, le hanno detto, parlando del nipote. “Può evitare l’arresto pagando una cauzione. Le mando a casa l’avvocato che sta seguendo la pratica”. Ha perso 3mila euro in contanti e alcuni monili in oro. Dopo le indagini, sono emersi gravi indizi di colpevolezza nei confronti di un 26enne di Napoli, che aveva interpretato nella truffa il ruolo dell’avvocato. Accompagnato nel carcere di Napoli Poggioreale dovrà difendersi dal reato di ...