Mondiali sci alpino venerdì 10 febbraio 2023 | calendario | orari e italiani in gara | ecco dove vederli in tv

(Di giovedì 9 febbraio 2023) E’ partita la 47esima edizione deidi Sci, che si svolgerà Meribel e Courchevel, in Francia, iniziata il 6e che si concluderà nella giornata del 19. La prima settimana sarà dedicata alle discipline di “combinata e specialità veloci”, poi la seconda con “parallelo e discipline tecniche”. Idi SciGli uomini si sfideranno Courchevel, con la pista denominata “l’Eclipse”. Mentre le donne gareggeranno a Meribel, con la pista soprannominata “Roc de Fer”. Per le attività di “parallelo”, tutte le gare si svolgeranno a Meribel. In appena 12 giorni di gare, verranno assegnate ben 13 medaglie da assegnare. Isaranno trasmesse in diretta tv su Rai ed Eurosport, con i palinsesti definiti a oggi fino ...

"E' stata una notizia terribile, una di quelle notizie che non vorresti mai ascoltare'. Così Sofia Goggia ha commentato da Meribel, dove sta partecipando con la Nazionale aidialpino, la tragica scomparsa nelle scorse ore di Elena Fanchini , ex compagna di squadra a cui aveva dedicato anche la vittoria di un paio di settimane fa a Cortina. Goggia: '...Oro per il canadese chiude col tempo di 1'07"22, precedendo per appena un centesimo Aleksander Aamodt Kilde, argento, mentre deve accontentarsi del podio il beniamino del pubblico di casa, Alexis ...

Il canadese James Crawford ha vinto la medaglia d'oro nel SuperG ai Mondiali di Courchevel-Meribel, in Francia, dove gli azzurri non hanno brillato. L'argento è stato conquistato dal norvegese Aleksan ...Mattia Casse non è riuscito a battagliare per un piazzamento sul podio nel superG dei Mondiali 2023 di sci alpino. L’azzurro si presentava forte di tre podi stagionali in Coppa del Mondo nelle ...