Mondiali di Sci | Paris cade nel supergigante | “O rischi o resti indietro”

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Courchevel – James Crawford ha regalato al Canada la medaglia d’oro nelmaschile aidi Courchevel, in Francia. Il canadese – primo in 1’07”22 -, è stato protagonista di un finale rocambolesco: il 25enne nativo dell’Ontario, alla prima medaglia in un campionato del mondo, ha recuperato quei due decimi decisivi nel tratto conclusivo, tagliando il traguardo con un solo centesimo di vantaggio rispetto ad Aleksander Aamodt Kilde, beffato all’ultimo. Il norvegese, ha comunque potuto consolarsi con il primo podio in un evento iridato. A 26 centesimi da Crawford, il francese Alexis Pinturault che, dopo l’oro nella combinata inaugurale, ha replicato con la medaglia di bronzo, lasciandosi alle spalle un deluso Marco Odermatt. L’elvetico – dominatore della classifica generale di Coppa del mondo -, non è riuscito a conquistare la prima ...

L'azzurro è caduto in supergigante a causa di una traiettoria troppo stretta, botta alla schiena ma dovrebbe farcela per la discesa di ...Il canadese beffa Kilde per appena 1 centesimo: terzo Pinturault. Male gli azzurri: Casse 13esimo, Paris ...

Mondiali sci 2023, Crawford oro nel SuperG maschile. Caduta per Paris Sky Sport

Mondiali di sci alpino oggi: dove vederli in tv, calendario e orari delle gare Corriere della Sera

Mondiali sci, Odermatt e Kriechmayr a bordo pista - Sport Agenzia ANSA

Mondiali di sci, sorpresa Crawford in super-G, male Casse e gli italiani L'Eco di Bergamo

Medagliere Mondiali sci alpino 2023: Italia prima con 2 ori, si sogna! OA Sport

COURCHEVEL — Paura per Dominik Paris, per una caduta per fortuna senza conseguenze nel superG dei Mondiali. Sulla pista L’Eclipse ... pesante sul fianco destro senza che si staccassero gli sci.Elena Fanchini è morta a 37 anni a causa di un tumore: il mondo dello sci è in lutto All'età di 37 anni è morta Elena Fanchini. È stata una fortissima sciatrice italiana, vincitrice di una medaglia ...