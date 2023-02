Mondiali di Sci | Goggia | “La morte di Elena una notizia terribile Lei ci darà forza”

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Stephanie Venier ha realizzato il miglior tempo nella seconda prova cronometrata della discesa femminile deidi Meribel. L’austriaca ha realizzato il tempo di 1’29?80, con il quale ha preceduto di 1 centesimo la connazionale Mirjam Puchner, terzo posto per Sofiaa 17 centesimi. La bergamasca è scesa in pista insieme alle compagne di squadra con il lutto al braccio per la tragica scomparsa nelle scorse ore diFanchini (leggi qui), una perdita che ha scosso profondamente l’animo della squadra italiana. “E’ stata una, una di quelle notizie che non vorresti mai ascoltare – ha detto Sofia a fine allenamento -. Ci siamo unite tutte in un sincero e solidale abbraccio, abbiamo pianto in gruppo. Cercheremo di mettere tutte noi stesse in gara,...