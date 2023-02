Mondiali di Sci | Casse giù dal podio in Super G | chiude al 13° posto

(Di giovedì 9 febbraio 2023) L’illusione di MattianelG del Mondiale di sci alpino dura pochi minuti. Sulla pista di Courchevel il discesista residente a Chiuduno si deve accontentare di un decimo, lontano dala cui aspirava dopo i tre bronzi conquistati quest’anno in Coppa del Mondo, l’ultimo proprio inG a Cortina. Partito come terzo, è stato protagonista di un’ottima partenza, salvo poi perdere progressivamente il distacco nella seconda parte, arrivando al traguardo fermando il cronometro sul 1’08”32, con 45 centesimi di ritardo rispetto allo svizzero Meillard che era sceso dopo di lui. Sulè durato appena pochi minuti, il tempo che in successione Odermatt (quarto), Pinturault (terzo), Kilde (secondo) e Crawford (primo) migliorassero continuamente il ...

