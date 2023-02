(Di giovedì 9 febbraio 2023) Ancora una volta è amara la coppa di Francia per il, che cade nel classique e deve dire addio alla competizione e ad uno dei suoi obiettivi stagionali. Per la squadra di Galtier un brutto colpo nonostante le assenze importanti, e un campanello d’allarme per un atteggiamento che continua ad essere quello che ha caratterizzato le gestioni Tuchel InfoBetting: Scommesse Sportive e

... può arrivare insieme ad un nuovo dsNuovo fiasco in casaSaint - Germain e ora le poltrone ... In Champions invece c'è da arginare lo scoglio Bayern, un ostacolo estremamente difficile da ...... questa squadra non risponde più' Mg Parigi 06/09/2022 - Champions League /Saint Germain - ... tatticamente smarriti, privi di efficienza, cinque giorni prima del Bayernin Champions ...

Monaco-Paris Saint Germain (sabato 11 febbraio 2023 ore 17:00): formazioni, quote, pronostici Infobetting

Ligue 1. Monaco – Paris Saint Germain, grande sfida nel Principato. Il Nizza riceverà l’Ajaccio MontecarloNews.it

Monaco-PSG: quote scommesse e pronostico Ligue 1 11/2/2023 bwin News Italia

Ligue 1: il campionato s’infiamma. Monaco e Nizza col turbo e rispunta il Lille. Tonfo interno per il Marsiglia MontecarloNews.it

GdS- Napoli meglio di Bayern, PSG e Arsenal: il dato mostruoso ... casanapoli.net

Tudor PARIS SAINT GERMAIN (4-1-3-2): Donnarumma ... non un bel segnale in vista dell'appuntamento del 14 febbraio con gli ottavi di Champions contro il Bayern Monaco. La squadra allenata da Igor Tudor ...