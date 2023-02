Moma – Roma

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 9 febbraio 2023)Via di San Basilio, 42/43 – 00187Tel. 06/42011798 Sito Internet: ristorante.it Tipologia: tradizionale / rivisitata Prezzi: antipasti 18/20€, primi 18/20€, secondi 36€, dolci 12/15€, degustazione 7 portate 110€ Chiusura: Sabato a pranzo, Domenica OFFERTA Continua il sodalizio tra i fratelli Pierini e il giovane chef Andrea Pasqualucci, che, anche quest’anno si rivela abile nel mantenere alto il livello della sua offerta gastronomica fatta di una cucina diretta e con un occhio di riguardo verso le materie prime. Per la nostra cena abbiamo deciso di affidarci in toto alle sapienti mani del capocuoco, scegliendo l’unico menù degustazione presente in carta, composto da 7 portate al prezzo di 110€. Il nostro percorso è iniziato con l’interessante set di entrée formato da due crackers integrali farciti con un semifreddo al ...