Modà si raccontano | dal motivo della partecipazione al Festival di Sanremo ai progetti futuri

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 9 febbraio 2023)2023, isono tornati in gara aldicon il brano “Lasciami”: le dichiarazioni in conferenza stampa2023, per la 73esima edizione deldisono in gara icon il loro brano inedito “Lasciami”. Per la quarta volta sono tornati sul prestigioso palcoscenico del Teatro Ariston. Isi sono posizionati al 21esimo posto nella classifica generalesala stampa. Leggi anche –> Fedez polemico a2023 e poi commuove con la dedica a Gianluca Vialli Le dichiarazioni In conferenza ile emozioni provate ritornando sul palco del Teatro Ariston. Kekko Silvestre commenta la loro esibizione di ieri ...