Modà | Kekko Silvestre parla del suo periodo di depressione

21.00 " Dopo 10 anni torniamo a sentire a Sanremodeigridare a pieni polmoni. Fortuna che subito dopo arriva Francesco Arca per presentare la nuova fiction di Rai1 Resta con me. ...6,5 I, credo di averlo detto in ogni luogo e in ogni lago, non sono la mia tazza di the, ma apprezzo il tentativo didi mettere in musica la propria depressione, trattandola come se ...

Kekko dei Modà: "La nostra terza vita e la mia esperienza con la depressione" Radio Kiss Kiss

Da Kekko dei Modà ai Coma_Cose, chi sono i cani e gatti amici delle star del Festival di Sanremo La Stampa