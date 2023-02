Missione rimonta | domani la Viola in Coppa Italia

Leggi su seriea24

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Saranno 90 minuti di fuoco:al Centro Sportivo Vismara la Fiorentina sfida il Milan nel ritorno dei Quarti diFemminile. Obiettivoper l’accesso alla Semifinale: si parte dall’1-0 per le rossonere maturato mercoledì scorso al Torrini con il goal di Piemonte. Dopo l’ottima vittoria a Genova, sarà una Fiorentina pronta a tutto per ribaltare il risultato dell’andata per proseguire il percorso in. Lo conferma Coach Patrizia Panico alla vigilia di una gara senza appello. “Arriveremo alla partita mantenendo le nostre certezze e le nostre idee avendo ben impresse quali siano le condizioni che ci hanno portato ad essere competitive e cioè spirito di squadra, sacrificio ed umiltà. Sappiamo che sarà una partita difficile ma la squadra ha voglia di provarci con tutte le proprie ...