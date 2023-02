Missione Luna | Parmitano | “Tutto ok | ad aprile-maggio nomi equipaggio”

Leggi su italiasera

(Di giovedì 9 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Per fineo inizioavremo la rosa deidi chi parteciperà alla storicadi ritorno alla” ha riferito l’astronauta italiano dell’Esa, Luca, intervendo alla conferenza di presentazione dei risultati della ricerca dell’Osservatorio Space Economy della School of Management del Politecnico di Milano. “Al momento con la Boeing e la Airbus sono in costruzione i sistemi dellaprocede. Sembra fantascienza ma in realtà sta succedendo proprio in questi giorni. E’ fantastico”, ha dettoin collegamento da Houston (Usa). Riguardo alla primaArtemis 1, l’astronauta ha riferito che “abbiamo recuperato tutti i payload di Artemis 1 ed è ...