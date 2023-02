Minturno | schianto tra un’auto e un furgone | interviene l’eliambulanza

Leggi su ilfaroonline

Il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina, è intervenuto nel comune di, a seguito segnalazione giunta dal NUE112, per un incidente stradale. Sul posto, in via Fratelli Cairoli, la squadra territoriale Vigili del Fuco di Castelforte, hanno constatato la presenza di una vettura ed un furgoncino incidentati, per cause in fase di accertamento da parte delle Forze dell'ordine, con un totale di tre persone coinvolte di cui due ferite. Immediatamente il personale intervenuto ha prestato soccorso, in collaborazione con il personale sanitario, agli occupanti delferiti, uno dei quali è stato trasportato in eliambulanza. Entrambi operai della provincia dell'Aquila. Successivamente i mezzi sono stati messi in sicurezza. Sul posto anche Polizia stradale.