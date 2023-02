(Di giovedì 9 febbraio 2023) Trovata l'intesa tra governo e maggioranza sugli emendamenti al decreto Milleprorghe in discussione in Commisisone Bilancio - Affari costituzionali al Senato. Proroga fino al 31 dicembre del...

Trovata l'intesa tra governo e maggioranza sugli emendamenti al decreto Milleprorghe in discussione in Commisisone Bilancio - Affari costituzionali al Senato. Proroga fino al 31 dicembre del 2024 ...Trovata l'intesa tra governo e maggioranza sugli emendamenti al decreto Milleprorghe in discussione in Commisisone Bilancio - Affari costituzionali al Senato. Proroga fino al 31 dicembre del 2024 ...

Milleproroghe: Milleproroghe: esteso a tutto il 2024 concessioni balneari. Medici in pensione a 72 anni TGLA7

Concessioni balneari: in arrivo la proroga di un anno Il Faro online

Proroga di un anno per le spiagge in concessione: palla in tribuna a tempo scaduto LeccePrima

Sanità: in Milleproroghe esteso uso ricetta elettronica fino al 31 ... Today.it

Milleproroghe, ricetta elettronica fino al 31 dicembre 2024 ... Farmacista33

Soddisfazione per l’approvazione da parte delle commissioni Affari costituzionali e Bilancio del Senato all’emendamento del Governo al Milleproroghe, che estende la possibilità per i Comuni fino a ...“Al termine di un percorso di ascolto con le associazioni maggiormente rappresentative del comparto balneare, FdI ha preso atto della richiesta maggioritaria di procedere, all’interno del Dl ...